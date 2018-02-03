В Подмосковье опекуны попытались убить 3-летнего мальчика

В Московской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 3-летнего ребенка (ч.3 ст.30 п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ). По подозрению в совершении преступления задержаны его опекуны-москвичи – 37-летний мужчина и 33-летняя женщина.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, следователи полагают, что 2 февраля года опекуны позвонили в службу скорой медицинской помощи и сообщили, что у ребенка случился приступ. Мальчика доставили в приемное отделение районной больницы. Согласно предварительному диагнозу, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму. Кроме того, было диагностировано отравление психотропными веществами, кома неясной степени.

После этого ребенка срочно перевели в «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии» (клиника доктора Рошаля). Специалисты данного медучреждения диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и множественные ушибы.

Следователи выяснили, что в 2017 году органы соцзащиты Конаковского района Тверской области оформили над мальчиком и его младшим братом опеку. Детей определили в Москве. В связи с этим следователи ГСУ СК России по Московской области организовали процессуальные проверки в рамках статьи «халатность» (ст.293 УК РФ) в отношении сотрудников органов опеки и попечительства Тверской области и Москвы. Собранные материалы уже переданы в территориальные подразделения СК РФ. Второй ребенок, над которым также была оформлена опека, изъят из семьи. Пострадавший мальчик сейчас остается в крайне тяжелом состоянии.

«В связи с тем, что это уже далеко не первый случай в следственной практике, где имело место насилие со стороны приемных родителей, назревают определенные вопросы к механизму передачи детей в приемные семьи и системе контроля над ними. Очевидно, что это требует самого серьезного внимания, детального анализа, совершенствования или переработки действующего порядка. В рамках своей компетенции следователи разберутся во всех причинах и условиях, способствовавших совершению этого преступления, дадут принципиальную юридическую оценку действиям сотрудников органов опеки, поместивших пострадавшего ребенка в эту приемную семью», – подчеркнула Светлана Петренко.

Александр Бастрыкин поставил расследование этого уголовного дела на контроль в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации.

Москва, Иван Гридин

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