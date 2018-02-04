Непогода оставила без света жителей четырех регионов РФ

В четырех регионах центральной части России произошли аварийные отключения энергоснабжения. Причиной тому стала непогода. В результате без света остались порядка 19 тыс. человек.

Как сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ, энергоснабжение нарушено во Владимирской, Московской, Калужской и Тульской областях. Во Владимирской области без электроснабжения остались 4,5 тыс. человек. К аварийно-восстановительным работам привлечено 10 бригад в составе 22 человек и 10 единиц специальной техники.

В Московской области обесточены дома 5,2 тыс. человек, в Тульской области – около 5 тыс. человек. В Калужской области без света сидят около 3,9 тыс. человек. К аварийно-восстановительным работам привлечено 26 бригад в составе 55 человека и 26 единиц специальной техники.

Проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации резервного электроснабжения социально значимых объектов. Ситуация находится на особом контроле Минэнерго России до полного завершения аварийно-восстановительных работ.

Москва, Иван Гридин

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