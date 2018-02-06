Напился, ругался, ударил в лицо. С самолета «Аэрофлота» в Москве сняли дебошира

В московском аэропорту Шереметьево случилось ЧП – один из пассажиров рейса Москва – Красноярск пришлось утихомиривать вскоре после посадки на борт. Сотрудники транспортной полиции сняли дебошира с рейса.
«Пассажир рейса Москва – Красноярск привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на борт готовящегося к вылету рейса Москва – Красноярск поступило в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево. Причиной возврата уже вышедшего на рулежку борта послужил нетрезвый пассажир, который стал вести себя неадекватно, на замечания бортпроводников и других пассажиров отвечал нецензурной бранью, размахивал руками и нанес удар одному из стюардов.
Хулигана сняли с рейса и доставили в дежурную часть. Им оказался 37-летний уроженец Иркутской области.
Москва, Иван Гридин
Москва. Другие новости 06.02.18
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