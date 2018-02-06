«Выпейте анальгин». В Тверской области скорая отказалась помогать мужчине, он умер

В Тверской области организована проверка по факту гибели мужчины, к котором отказалась ехать скорая медицинская помощь. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СУ СКР, в отношении медиков может быть возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение смерти человеку».

ЧП случилось в городе Кимры. Местный житель обратился в следственный отдел, сообщив о факте ненадлежащего оказания фельдшерами скорой помощи профессиональных обязанностей, повлекших смерть человека. Со слов заявителя установлено, что утром 30 января 2018 года женщина, находясь у себя дома, позвонила в скорую, так как ее супругу стало плохо. Она просила врачей приехать к ним домой, пояснив, что у мужчины высокая температура и затрудненное дыхание.

На это ей ответили, что супругу стоит выпить таблетку анальгина и только после этого вызывать врача на дом. Получив отказ, женщина помогла супругу одеться и на собственном автомобиле повезла его в Кимрскую ЦРБ. Медики райбольницы в свою очередь отказали мужчине в госпитализации, так как больных по адресу его прописки обслуживает поликлиника, расположенная в другом конце города.

Супруги отправились в поликлинику, где мужчину госпитализировали и положили на кушетку в коридоре, ввиду отсутствия мест в палатах. 1 февраля 2018 года самочувствие у пациента ухудшилось, после чего его перевели в реанимацию, где к вечеру он скончался.

Тверь, Иван Гридин

Тверь. Другие новости 06.02.18

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