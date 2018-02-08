Первый пожизненно осужденный в России вышел на свободу. Где он – неизвестно

Суд Вологодской области принял решение об освобождении из колонии «Полярная Сова» 63-летнего Анвара Масалимова. В 1991 году он был приговорен к расстрелу за убийство с отягчающими обстоятельствами, однако казнь была заменена пожизненным заключением, пишет «МК».

Маслимов совершил убийство в Томской области 17 августа 1991, за 15 лет до этого он уже был приговорен к тюремному заключению за другое убийство. Он стал первым приговоренным в России к пожизненному заключению человеком, который вышел на свободу. Ему удалось добиться переквалификации дела на умышленное убийство без отягчающих обстоятельств, после чего из приговора были убраны указания на признание Масалимова особо опасным рецидивистом.

Стоит отметить, что после освобождения за Маслимовым не был установлен административный надзор, его местонахождение на данный момент неизвестно.

Вологда, Иван Гридин

Вологда. Другие новости 08.02.18

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