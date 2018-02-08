В школе Перми дети отравились духами одноклассницы

В пермской школе ученики пятого класса почувствовали себя плохо после того, как одна из девочек распылила духи. В результате в образовательное учреждение приехали несколько бригад скорой помощи и МЧС.

ЧП произошло в школе №19 в Закамске, пишет местный портал 59.ru. По словам учительницы, пятиклассница распылила духи с очень концентрированным, неприятным запахом. Ее одноклассники почувствовали слабость, у них закружилась голова, поэтому сотрудники вызвали скорую.

В Министерстве здравоохранения Пермского края подтвердили, что пострадавшими детьми сейчас занимаются врачи. Класс проветрили, занятия в школе продолжаются.

Тем временем, мать одного из школьников сообщила, что в классе распылили газ из баллончика, а не духи. Впрочем, официально эта информация не подтверждена.

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

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