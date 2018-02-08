После распыления духов в пермской школе госпитализированы 3 детей

Трое пятиклассников пермской школы госпитализированы после того, как одна из учениц распылила в классе духи. Еще трое детей, доставленных в больницу, были отпущены домой.

Как сообщал «Новый День», происшествие случилось в школе №19 в Закамске. По одной из версий, пятиклассница распылила на уроке духи с очень концентрированным, неприятным запахом. Ее одноклассники почувствовали слабость, стали жаловаться на головокружение, боли в животе и тошноту. Школьный медик вызвала скорую помощь. По другим данным, в классе распылили газ из баллончика, а не духи.

В больницы были доставлены 6 учеников пятого класса. Позже троих из них отпустили домой после того, как родители подписали отказ от госпитализации детей. В медучреждениях остаются трое пострадавших: двое детей находятся под наблюдением в больнице №21, один – в краевой детской больнице, сообщает портал 59.ru со ссылкой на руководителя центра медицины катастроф Олега Федоткина. По его словам, у пострадавших наблюдаются психомоторные нарушения: кружится голова, состояние заторможенности или возбужденности, и пока неизвестно, что вызвало такие симптомы.

В школу было направлено шесть бригад скорой помощи. Медики не ощутили в учебном заведении характерного запаха, который остается после распыления газового баллончика. В настоящее время врачи работают с детьми из соседнего класса, которые также пожаловались на плохое самочувствие.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 08.02.18

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