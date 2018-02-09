Участник реалити-шоу «Дом-2» объявлен в розыск

Звезда телешоу «Дом-2» объявлен в розыск за неуплаты алиментов. По данным РИА «Новости», речь идет об Илье Яббарове. Приставы обратились к руководству телепроекта за информацией о доходах мужчины.

Яббарова разыскивают сотрудники управления ФССП по Саратовской области. «Несмотря на то, что в отношении должника 1985 года рождения неоднократно применялись все предусмотренные законом меры принудительного исполнения, гражданин до сих пор регулярно пытается уйти от ответственности за содержание собственного ребенка», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В настоящее время задолженность Яббарова по алиментам составила более 100 тысяч рублей. Чтобы воздействовать на должника, ему было запрещено выезжать за границу. Кроме того, действие его водительских прав также приостановлено.

Приставы выяснили, что Яббаров находится в Московской области и принимается участие в съемках шоу. «В адрес телеканала ТНТ, а также телепроекта «Дом-2» были направлены запросы о предоставлении сведений о доходах за период его участия на проекте», – отметили в ФССП.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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