В Кемерово 10-летний сын судьи резанул мальчика ножницами по шее. Мать пострадавшего заявила о давлении

В Кемерово полицейские выясняют обстоятельства стычки между школьниками, в результате которой 10-летний мальчик получил ранение в области шеи. Ученика ударил ножницами сверстник из параллельного класса, оказавшийся сыном судьи, сообщают СМИ.

Потасовка между школьниками произошла вечером 9 февраля неподалеку от школьного двора. По предварительным данным регионального полицейского главка, двое детей на улице нашли ножницы, и в ходе игры один из них случайно задел ими другого, ранив в шею, передает «Интерфакс».

Мать пострадавшего школьника обратилась в больницу, где ребенку оказали медицинскую помощь. Женщина озвучила другую версию произошедшего. По ее словам, сын пытался отобрать найденные ножницы у ученика параллельного класса, чтобы тот никого не травмировал ими.

«Мальчик повернулся и резанул его по шее со словами «Ну что, получил, что хотел?» – рассказала женщина. По ее словам, после инцидента представители школы предложили ей поговорить с матерью обидчика ее сына, попросив вести себя вежливо, так как женщина работает в арбитражном суде.

Женщина добавила, что представительница Фемиды отказалась извиняться за действия своего ребенка и пригрозила, что если ее сына поставят на учет в комиссию по делам несовершеннолетних, она добьется, чтобы аналогичная участь постигла и пострадавшего школьника.

Стоит отметить, что это уже второй инцидент с участием школьника в Кузбассе с начала текущего месяца. Как сообщал «Новый День», 1 февраля 15-летний ученик школы №48 в Кемерово случайно ранил ножом 13-летнюю школьницу, ее доставили в больницу с легким ранением. По данным следствия, в школьном коридоре подросток «хотел ткнуть ножом» в рюкзак, который висел на спине школьницы, но девочка в этот момент повернулась, и вместо рюкзака подросток попал в потерпевшую. СКР провел проверку по факту происшествия. Директор школы и один из учителей впоследствии были отстранены от работы.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

Кемерово. Другие новости 12.02.18

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