«Просто играл»: подросток нанес ножевое ранение ученице в кемеровской школе

Следователи проводят проверку в связи с происшествием в одной из школ в Кемерово, где 15-летний подросток ранил ножом 13-летнюю ученицу. Девочка доставлена в больницу.

Инцидент произошел 1 февраля в школе №48. По предварительным данным следствия, в школьном коридоре подросток «хотел ткнуть ножом» в рюкзак, который висел на спине школьницы, но девочка в этот момент повернулась, и вместо рюкзака подросток попал в потерпевшую, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета РФ. Находившиеся неподалеку школьники сообщили о произошедшем классному руководителю. Тут же была вызвана скорая помощь, врачи которой госпитализировали пострадавшую. О ее состоянии пока не сообщается.

Сейчас в школе работает следственная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе в этом.

В областном полицейском главке, в свою очередь сообщили, что на месте работают сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее СМИ сообщили, что ученик кемеровской школы по неизвестным причинам ударил ножом школьницу, после чего девочку доставили в больницу.

В то же время в самом учебном заведении назвали происшествие несчастным случаем. По версии администрации школы, подросток играл с ножом, в какой-то момент нож выскочил из его рук и ранил девочку, передает ТАСС.

Во второй половине января в России произошло несколько вооруженных нападений подростков на учеников в школьных стенах.

15 января двое тинейджеров с ножами напали на учительницу и учащихся школы №127 в Перми. В результате происшествия пострадали 15 человек, 12 из них, включая нападавших, были госпитализированы. В ходе следствия выяснилось, что нападение было спланировано. Подросткам предъявили обвинения по статье «кокушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних». Суд вынес решение об аресте обвиняемых на два месяца, после выздоровления их отправят в СИЗО. Также следователи возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

17 января в школе поселка Смольное в Челябинской области между девятиклассниками вспыхнул конфликт, во время которого один из подростков ударил ножом другого. Пострадавшего госпитализировали. Нападавшего задержали, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью».

19 января ученик 9 класса школы №5 в Улан-Удэ совершил нападение во время урока в 7-м классе. Подросток бросил в кабинет бутылку с воспламеняющейся жидкостью. После возгорания он нанес удары штык-ножом и топором учителю и пятерым ученикам. По версии следствия, мотивом преступления стала ненависть обвиняемого к ряду преподавателей и конфликты с другими учениками школы. Злоумышленнику помогали двое одноклассников. Все трое задержаны, им предъявлено обвинение. Нападавший арестован до 19 марта.

25 января 15-летний подросток пронес в здание одного из колледжей Самары две пневматические винтовки в футляре для гитары и разбросал в коридоре горящие дымовые шашки. Обошлось без пострадавших. Подростка обезоружили сами студенты и сдали полиции.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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