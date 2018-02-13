Два московских вуза остались без лицензий

Государственной аккредитации лишились два столичных вуза – Московский институт физической культуры и спорта и Московский институт психологии. Решение опубликовано на сайте Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

В частности, в сообщении указано, что действие лицензии первого вуза прекращено на основании решения Арбитражного суда. Институт психологии же лишился аккредитации из-за того, что не устранил выявленное ранее «несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам».

Как отмечает «Коммерсантъ», за 3 года число вузов и их филиалов в России сократилось почти наполовину – на 1097 организаций. Можно сделать вывод, что «зачистка» высшего образования в России, объявленная предыдущим руководством Минобрнауки завершилась. Она предполагала сокращение числа вузов на 40%, а филиалов – на 80%.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.02.18

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