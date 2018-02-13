Жителей Ярославской области напугали радиоактивным облаком

Жителей Ярославской области сегодня утром предупредили об угрозе радиационного заражения.

Около 9 часов утра в эфир ярославских телеканалов и радиостанций вышло сообщение о повышенном уровне радиации и необходимости приготовить средства индивидуальной защиты, загерметизировать помещения и запастись водой.

В областном управлении МЧС позже заявили, что жителей региона оповестили о радиоактивной угрозе по ошибке. В ведомстве отметили, что это произошло из-за «системного сбоя программного обеспечения телерадиовещательной станции». Сообщение с рекомендациями на случай угрозы радиационного заражения являлось записью и вышло в эфир автоматически, пояснили в ярославском МЧС. В ведомстве также отметили, что спасателям поступило множество звонков от обеспокоенных жителей, передает «Интерфакс».

Региональный главк МЧС попросил население сохранять спокойствие. В ведомстве заявили, что сейчас радиационный фон в регионе в норме и составляет в Ярославле 0,11 мкЗв/ч. Никаких происшествий, связанных с выбросом радиации, в регионе не зарегистрировано, подчеркнули в МЧС.

Ярославль, служба информации РИА «Новый День»

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