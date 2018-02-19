СМИ: глава Якутии устроил дебош на борту самолета и грозил уволить весь экипаж

В якутских СМИ появились сообщения о том, что глава Якутии Егор Борисов оказался в центре скандала. Якобы на рейсе Москва – Якутск руководитель республики неуважительно вел себя по отношению к экипажу, а также грозился лишить сотрудников авиакомпании работы. Борисов улетел из столицы, а его помощника из самолета вывели полицейские.

В Сети был опубликован документ, в котором подробно излагается инцидент, произошедший на борту самолета 17 февраля. Впрочем, текст распечатанный на листе «А4» не имеет реквизитов и других опознавательных знаков, по которым можно было бы идентифицировать принадлежность этой бумаги к какой-либо структуре.

В сообщении говорится, что пассажир Борисов угрожал командиру воздушного судна увольнением, ссылаясь на «дружеские отношения» с министром транспорта Максимом Соколовым, пытался звонить руководителю Росавиации Александру Нерадько. «Борисов Е.А. показывал на экране своего смартфона контакты одного из руководителей администрации президента РФ и делал заявления, что позвонит тому и снимет всех с работы», – гласит текст.

Экипаж судна принял решение оставить на борту главу Якутии, так как его супруга Прасковья Борисова показала меддокументы, в которых утверждалось, что Борисову необходима реабилитация после операции.

В то же время помощника главы республики Евгения Шигапова с рейса сняли за агрессивное поведение, якобы он применил физическую силу в отношении бортпроводницы. При этом выводил Шигапова из самолета вызванный наряд Линейного управления МВД РФ.

Другой помощник Борисова Станислав Платонов заявил, что не знает об истории с дебошем якутского главы. «Я не в курсе деталей инцидента, но зная характер Егора Афанасьевича и Шигапова, я очень сомневаюсь, что они сами стали бы как-либо провоцировать конфликтную ситуацию», – отметил Платонов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.02.18

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