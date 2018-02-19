Глава Якутии готов судиться с «Аэрофлотом»: скандал спровоцировали стюардессы

Глава Якутии Егор Борисов обвинил бортпроводниц авиакомпании «Аэрофлот» в том, что его помощника Евгения Шигапова сняли с рейса в Москве. Борисов заявил, что это не первый случай «неподобающего поведения» экипажа по отношению к пассажирам из Якутии, а потому он готов подать в суд на перевозчика.

«В СМИ распространяется информация об инциденте с моим участием на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот». Поводом послужило то, что после регистрации сотрудники аэропорта забыли передать нам с супругой посадочные талоны, их принесли чуть позже с извинениями. Но этого времени стюардессе хватило, чтобы создать напряженность и без всяких оснований снять с рейса моего помощника», – написал в своем Instagram Борисов.

Ранее якутские СМИ сообщили об инциденте на рейсе Москва-Якутск с участием Борисова, его супруги и помощника Евгения Шигапова. Якобы глава республики угрожал командиру воздушного судна увольнением, ссылаясь на «дружеские отношения» с высокопоставленными чиновниками. Экипаж судна принял решение оставить на борту Борисова с женой, но помощника Евгения Шигапова с рейса сняли за агрессивное поведение, так как он применил физическую силу в отношении бортпроводницы.

Глава Якутии поручил правительству республики дать «юридическую оценку действиям экипажа и стюардессы, при необходимости подготовить исковое заявление». «Случаи неподобающего поведения бортпроводников «Аэрофлота» в отношении пассажиров из Якутии случались и ранее», – отметил Борисов.

В свою очередь в пресс-службе «Аэрофлота» «Коммерсанту» сообщили, что глава Якутии с женой и помощником очень поздно явились на посадку. «На просьбу старшего бортпроводника предъявить посадочные талоны в категоричной форме отказались, выражали крайнее возмущение правилами авиакомпании, словесно оскорбляли бортпроводников и негативно высказывались об авиакомпании. При этом пассажиры предъявляли свои служебные удостоверения»,– сказали в авиакомпании.

«Аэрофлот» утверждает, что Шигапов пытался проникнуть в кабину пилота, поэтому командир судна принял решение снять помощника главы Якутии с рейса и передать полиции. «В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении пассажира Е. Шигапова к ответственности по ст. 11.17 КоАП РФ»,– отметили в авиакомпании, упомянув о наличии свидетельских показаний пассажиров.

Радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь «Аэрофлота» Максим Фетисов сообщил, что в настоящее время в компании изучают обстоятельства конфликта и по итогам внутреннего расследования примут решение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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