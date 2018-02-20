Директору ФБК аукнулась «забастовка избирателей» задержанием в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево в ночь на вторник, 20 февраля, задержан глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Роман Рубанов. Об этом он сообщил в своем твиттере.

«В Шереметьево меня задержали 7 сотрудников полиции. Говорят, организовал какое-то несогласованное мероприятие. Больше ничего не говорят», – сообщил Рубанов в своем микроблоге. Позднее он написал, что находится в ОВД Даниловский, но ему по-прежнему не сообщают причины задержания и не составляют протокол.

Руководитель московского штаба Навального Леонид Волков уточнил в своем твиттере, что Рубанову «предъявляют организацию митинга 28 января, статья 20.2». Речь идет о «забастовке избирателей», объявленной Навальным после отказа ЦИК зарегистрировать его кандидатом в президенты. Скандальный политик не был допущен к участию в выборах из-за судимости по тяжкой статье по делу «Кировлеса». Напомним, 28 января протестные акции прошли в городах по всей России, в части из них, в том числе в Москве и Петербурге, они не были согласованы.

Волков уточнил, что Рубанову уже ищут адвоката. По его словам, в аэропорту задержанный был вместе с женой.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.02.18

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