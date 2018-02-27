В Твери сердечница три часа ждала «скорую» и умерла в больнице

В Твери женщина, страдающая заболеванием сердца, около трех часов прождала бригаду скорой медицинской помощи. На следующий день пациентка скончалась в больнице. По данному факту проводится доследственная проверка.

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, в которой сообщается о том, что 1 февраля 2018 года пожилая женщина, находясь по месту своего жительства в Твери, почувствовала себя плохо, у нее поднялось высокое давление, после чего ей была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая прибыла спустя 2 часа 55 минут», – сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Женщине сделали укол магнезии, после этого «скорая» уехала. Однако на следующее утро медикам вновь пришлось прибыть по тому же адресу, в этот раз женщину экстренно госпитализировали, в больнице она скончалась.

«Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – отметили в СКР.

Тверь, Служба информации РИА «Новый День»

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