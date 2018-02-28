Бракованные носки обошлись ФСБ в 3,9 млн рублей

В отношении двух трикотажных фабрик возбуждено уголовное дело за поставку носков ненадлежащего качества в воинские части ФСБ. В результате силовому ведомству был нанесен ущерб на 3,9 млн рублей.

«Неустановленные лица из числа руководства ООО «Фабрика трикотажа «Заречье» и ООО «Арт-Маркет» причинили ущерб в особо крупном размере ФСБ России. Их подозревают в поставке в воинские части ФСБ носков ненадлежащего качества», – рассказал РБК источник в ФСБ.

Обман заключался в том, что фабрика нанесла на носки этикетку об их составе, где была указана неверная информация, которая не соответствовала «спецификации установленной госконтрактом продукции».

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК России «Мошенничество», сообщили в центральном аппарате МВД. Поставщик должен был снабдить воинские части ФСБ носками до 19 августа 2016 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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