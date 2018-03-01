Массовое отравление красноярских кадетов обернулось уголовным делом

Управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело после того, как воспитанники Красноярского кадетского корпуса имени А.И. Лебедя попали в больницу с признаками пищевого отравления.

По данным следствия, на плохое самочувствие пожаловались 45 учеников 5-6 классов. Ранее сообщалось о 13 пострадавших. В настоящее время в инфекционном отделении детской городской больницы остается один мальчик. Состояние здоровья остальных детей не вызывает опасений у медиков.

В корпусе проходят следственные мероприятия, изъяты образцы еды, допрашиваются повара и воспитатели учреждения. «Установлено, что пищу для кадетов готовило КГКУ «Центр питания», сотрудники которого дают пояснения следователям на предмет качества приготовления пищи и продуктов питания», – говорится в сообщении СКР.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Красноярск, Службы информации РИА «Новый День»

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