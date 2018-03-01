В красноярском кадетском корпусе отравились 13 подростков

В Красноярске у 13 воспитанников кадетского корпуса обнаружены признаки пищевого отравления, два ребенка попали в больницу. В училище пришли с проверками надзорные службы и следователи. Тем временем, родители учащихся поделились фотографиями несъедобной на вид пищи, которой, по их словам, часто кормят кадетов.

Сообщение об отравлении детей поступило в краевое управление СКР сегодня утром. «Признаки пищевого отравления были обнаружены у 13 воспитанников кадетского корпуса. Двое из них доставлены в инфекционное отделение детской городской больницы», – написала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Следователи ведут проверку по факту произошедшего. В учреждение также приехали представители Роспотребнадзора. В столовой корпуса были изъяты образцы пищи. Сотрудники опрашивают повара и воспитателей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кроме того, стало известно, что родители кадетов жалуются на качество пищи. Издание tvk6.ru опубликовало фотографии подгоревшей массы, которую подают в столовой корпуса. «Вот такой запеканкой систематически кормят будущих защитников, гордость России. Рыба готовится с чешуей всегда!», – рассказали родители воспитанников.

Красноярск, Службы информации РИА «Новый День»

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