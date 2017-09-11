СКР проверит жалобы томских кадетов на опарышей в еде

Следственные органы в Томской области проводят проверку информацию СМИ о том, что воспитанники Томского кадетского корпуса объявили голодовку, обнаружив опарышей в еде. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

В областном управлении Роспотребнадзора, в свою очередь, сообщили об изъятии крупы, из которой варили кашу с червями, и проведении лабораторных исследований, чтобы установить причину заражения крупы личинками.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе томские кадеты отказались питаться в столовой учебного учреждения, так как уже не раз находили в каше опарышей. В ходе внутренней проверки в столовой кадетского корпуса обнаружили крупу, которая кишела червями. По итогам проверки уволились заместитель директора по административно-хозяйственной работе и повар пищеблока. Директор Томского кадетского корпуса Владимир Брыков после инцидента написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию.

Томск, служба информации РИА «Новый День»

Томск. Другие новости 11.09.17

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