Томские кадеты объявили голодовку из-за каши с червями / Роспотребнадзор проводит проверку

Воспитанники Томского кадетского корпуса отказываются питаться в столовой учебного учреждения, так как уже не раз находили в каше опарышей. По словам родителей, дети не впервые жалуются на некачественную пищу. Сотрудники Роспотребнадзора при участии прокуратуры проводят проверку.

«Этот вопрос наши дети подняли еще на прошлой неделе, когда нашли опарышей первый раз. Они пожаловались директору. Директор сказал, что разберемся. Мы воюем с питанием еще с прошлого года», – рассказала мать одного из учащихся томскому порталу ТВ2.

По словам родителей, дети объявили голодовку, отказавшись употреблять кашу с червями. И этот случай не единственный в этом кадетском училище. «Меню отвратительное, еда может быть холодной, в том году находили волосы и стекла в еде. Но вот год только начался и уже четыре раза опарыши», – отметила родительница.

На данный момент жалоб на плохое самочувствие от кадетов не поступало, однако сотрудники областного управления Роспотребнадзора организовали внеплановую проверку пищеблока учебного заведения, передает «Интерфакс».

«Поступали звонки от родителей кадетов с сообщениями, что в каше находили червяков. В связи с этим в настоящее время в кадетском корпусе идет проверка, берутся пробы крупы, специалисты будут работать с поставщиком продукции», – сказала пресс-секретарь ведомства Елена Турутина.

Томск, служба информации РИА «Новый День»

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