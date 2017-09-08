В Томском кадетском корпусе из-за каши с опарышами уволились три сотрудника

Жалобы кадетов Томского училища на плохое питание возымели действие. Три сотрудника, отвечающие за обеспечение воспитанников, покинули место работы. Проверяющие нашли червей в крупе пищеблока.

Накануне учащиеся Томского кадетского корпуса отказались питаться в столовой учебного учреждения, так как уже не раз находили в каше опарышей. Сотрудники Роспотребнадзора при участии прокуратуры проводят проверку. Кроме того, ревизию пищеблока провели представители областного департамента общего образования.

Директор Томского кадетского корпуса Владимир Брыков написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию, сообщает местный портал ТВ2 со ссылкой на главу департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич. «Также уволились заместитель директора по административно-хозяйственной работе и повар пищеблока. Судя по всему, они поняли, что нарушения находились в их зоне ответственности», – сказала чиновница.

В ходе внутренней проверки в столовой кадетского корпуса обнаружили крупу, которая кишела червями. «В настоящее время изъята вся крупа, составлено новое меню. Дети вчера поужинали и сегодня позавтракали без проблем», – отметила Грабцевич.

Томск, Служба информации РИА «Новый День»

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