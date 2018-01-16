Число пострадавших в кадетской школе Люберец выросло до 62 человек

Число детей, пострадавших от кишечной инфекции в кадетской школе в Люберцах, продолжает расти. Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Владимир Марков.

«По состоянию на 07:00 16 января количество госпитализированных в больницы Подмосковья составляет 50 детей и 12 взрослых. Все пациенты поступили из кадетской школы в г.о. Люберцы с признаками острой кишечной инфекции. Медицинская помощь заболевшим оказывается в полном объёме», – цитирует Маркова РИА «Новости».

Министр отметил, что у всех пациентов состояние стабильное, легкой и средней степени тяжести.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», ЧП произошло люберецкой кадетской школе 13 января – в лечебные учреждения с отравлением обратились 47 человек, в том числе 39 детей. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

Накануне в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что по результатам проверки были выявлены грубейшие нарушения санитарного законодательства при эксплуатации столовой, нарушение принципов товарного соседства при транспортировке и хранении продуктов питания, нарушение технологии приготовления блюд, сроков реализации отварных овощей, несоблюдение санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке. У больных обнаружен сальмонеллез.

В Роспотребнадзоре также обратили внимание, что конкурс на организацию питания в кадетской школе в декабре 2017 года выиграло ООО «Территория вкуса», но фактическое оказание услуг без соответствующих документов с 11 января 2018 года начало ООО «Огонек» по договору соисполнения. При этом у организаций нет помещений и оборудования, собственных транспортных средств для такой работы.

Уже выписан временный запрет деятельности в отношении ООО «Огонек» и МОУ «Кадетская школа» Люберец.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.01.18

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