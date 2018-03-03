Четверо детей погибли в огне под Владимиром

Четверо маленьких детей погибли в пожаре в Александровском районе Владимирской области в ночь на субботу, 3 марта. Старшему из погибших детей было 5 лет, младшему – 2 года.

По информации регионального управления МЧС, сообщение о возгорании частного дома в городе Ступино по адресу: ул. Возрождения, 34 поступило пожарным в 00:43. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров. Открытый огонь потушили в 03:20.

Спастись на пожаре удалось только матери детей, ее семилетней дочери и сожителю. По данным следователей, ночью взрослые услышали звуки, вышли в коридор, который был уже весь в дыму, после чего в доме мгновенно вспыхнул пожар, который быстро охватил всю постройку. Мужчина крикнул женщине, чтобы она выбегала из дома, а сам бросился спасать детей. Из дома он смог вынести только семилетнюю девочку, к остальным уже добраться не смог.

В настоящее время на месте происшествия продолжается разбор завалов. Тела погибших детей еще не обнаружены. На пепелище работают пожарные, полицейские и криминалисты СКР. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Владимир, служба информации РИА «Новый День»

Владимир. Другие новости 03.03.18

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