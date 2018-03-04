В Москве задержали американца, рассказавшего о рытье тоннелей от Кремля до Латвии

Правоохранители задержали на Красной площади в Москве гражданина США за странное поведение. 42-летний американец вечером 3 марта пытался убедить прохожих, что кто-то «роет тоннели в Латвию». Ему не поверили и вызвали полицию, а затем медиков.

Прибывшие по вызову врачи диагностировали у него шизотипическое расстройство, однако не стали отправлять мужчину в больницу, передает «Московский Комсомолец».

О произошедшем известили сотрудников посольства США, которые взяли под контроль оказание мужчине необходимой медицинской помощи.

Днем ранее полицейские задержали у Кремля 59-летнего мужчину, который также вел себя странно. Он поведал правоохранителям, что некие голоса «ведут его за золотом». Его доставили в отделение полиции, позже мужчине оказали психиатрическая помощь.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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