Ростовские школы возобновили работу после ложного минирования

Все школы Ростова-на-Дону возобновили работу, прерванную проверками правоохранителями после звонка о минировании.

В сообщении регионального полицейского главка говорится, что правоохранители не обнаружили подозрительных предметов в учебных учреждениях. «Все школы работают в штатном режиме», – заявили в полиции.

Как сообщал «Новый День», сегодня утром во всех школах и лицеях Ростова-на-Дону были отменены занятия в первой смене после звонка о якобы заложенных бомбах в трех образовательных заведениях. По данным местных СМИ, звонивший требовал «приготовить деньги». Злоумышленник не указал, какие конкретно школы заминированы, поэтому было решено проверить все учреждения. Уроки в первой смене отменены, а дети отпущены домой.

Ростов-на-Дону, служба информации РИА «Новый День»

Ростов-на-Дону. Другие новости 05.03.18

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