Всех ростовских школьников отпустили домой после звонка о минировании

В Ростове-на-Дону после звонка о минировании отменены уроки во всех школах и лицеях города, сообщила начальник городского управления образования Виктория Чернышова.

Сообщение о якобы заложенных бомбах в трех учебных заведениях поступило в полицию около 07:30. По данным местных СМИ, звонивший потребовал «приготовить деньги». Злоумышленник не указал, какие конкретно школы заминированы, поэтому было решено проверить все школы. Все занятия в первой смене отменены, дети отпущены домой, сообщила чиновница в комментарии 161.ru. По ее словам, после завершения проверок учебный процесс возобновится.

Напомним, что лавина телефонных звонков с сообщениями о якобы готовящихся взрывах социальных объектов в крупных городах России впервые обрушилась 10-11 сентября. В результате массовые эвакуации затронули школы, больницы, крупные торговые центры, гостиницы, административные здания и различные объекты транспортной инфраструктуры. Позже звонки лжетеррористов продолжились. Всего прошлой осенью по всей стране эвакуировали более 2,5 млн человек.

Ростов-на-Дону, служба информации РИА «Новый День»

Ростов-на-Дону. Другие новости 05.03.18

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