В Ростове поймали лжеминера-токсикомана, остановившего работу всех школ

Ростовские полицейские задержали телефонного лжеминера, сообщившего в понедельник, 5 марта, о якобы заложенных бомбах в школах города.

Им оказался 22-летний местный житель, его поймали во время патрулирования улиц, сообщили в полицейском главке. По предварительным данным, мужчина похитил газовый баллон, надышался токсичным газом, после чего позвонил в полицию и сообщил о минировании. Местные СМИ уточняют, что задержанный – бездомный. Во время задержания он рассказал, что сообщил о бомбах школах, чтобы подзаработать, передает 161.ru. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ранее он был судим за кражу.

Как сообщал «Новый День», утром 5 марта во всех школах и лицеях Ростова-на-Дону были отменены занятия в первой смене после звонка о минировании трех образовательных заведений. По данным местных СМИ, звонивший требовал «приготовить деньги». Злоумышленник не указал, какие конкретно школы заминированы, поэтому было решено проверить все учреждения. Уроки в первой смене отменены, а дети отпущены домой. Полицейские в ходе проверок не обнаружили подозрительных предметов в учебных учреждениях. Все школы возобновили работу.

Ростов-на-Дону, служба информации РИА «Новый День»

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