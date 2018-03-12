Источник: По факту отравления таллием на заводе в Таганроге возбудили дело

В Ростовской области история с отравлением сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева (ТАНТК им. Г. М. Бериева), который занимается созданием самолетов-амфибий Бе, получила развитие. По факту отравления людей солями тяжелого металла таллия полиция возбудила уголовное дело по статье «умышленное причинение вреда здоровью» (ст.115 УК РФ), сообщает телеграм-канал Mash.

Официального подтверждения данной информации нет. Как писал «Новый День», полторы недели назад следователи пытались найти подтверждение хотя бы одной из нескольких версий об источнике отравления таллием, но не смогли. Напомним, сотрудники предприятия стали обращаться в больницы с ноября 2017 года. По словам юриста предприятия Инны Алейниковой, официально отравление подтверждено у 27 человек, трое еще ждут результатов анализов. На авиазаводе взяты пробы воздуха и воды. Источник отравления пока не выявлен. Результаты исследований отправили в правоохранительные органы, идет доследственная проверка.

На заводе заявляют, что помогают отравившимся материально. Некоторые госпитализированные сотрудники заявляют, что это не так. «Рассматриваются несколько версий относительно источника заражения, пока ни одна из них не подтвердилась», – пояснил источник, не уточнив, какие именно версии рассматриваются. Сейчас на территории предприятия ужесточили контроль за питьевой водой, которая добывается из собственной скважины.

Больше остальных пострадал ведущий инженер Константин Колесников. В его крови зарегистрировано превышение максимально допустимой концентрации солей таллия в 150 раз. При этом таллий на данном заводе не используется. В связи с этим сотрудники предприятия склонны думать, что это было умышленное отравление. В начале ноября прошлого года у Колесникова начались сильные боли в эпигастральной области. В горбольнице Таганрога ему диагностировали хронический гастрит. Через несколько дней после этого Колесников начал стремительно лысеть. В декабре он не мог самостоятельно передвигаться. Только в начале января врачи подтвердили факт отравления таллием.

Таганрогский авиационно научный-техническом комплекс им. Г.М. Бериева был основан в 1934 году. Предприятие занимается разработкой и выпуском новой авиационной техники, ее ремонтом, научно исследовательскими и конструкторскими работами. Это одно из двух предприятий в мире, выпускающих специальные самолеты для тушения пожаров (второе находится в Канаде). Всего в ТАНТК им. Г. М. Бериева трудится более 7 тыс. человек. Компания выполняет заказы, в том числе МЧС и Минобороны.

Таллий – химический элемент, относящийся к группе металлов. Для человека является сильнодействующим ядом. По своей токсичности он схож с мышьяком и свинцом. Отравиться таллием можно при опрыскивании растений; на производствах, на которых применяется таллий (изготовление флуоресцентных красок, термометров, лампочек, пиротехники); при обработке помещений отравой от грызунов (крыс, мышей), при работе с инсектицидами и пестицидами (таллий входит в состав большинства этих ядов). Попасть в организм человека таллий может через пищеварительную систему и дыхательные пути. Также является опасным контакт кожи с этим химикатом. В случае проглатывания таллия развивается тяжелое отравление. 1 г этого вещества вызывает интоксикацию, а большее количество является смертельным для человека. При попадании таллия в желудок он вызывает локальное воспаление, уже на протяжении одного часа разносится кровью по всем органам и системам. Также таллий оседает и в других органах человеческого организма: в сердце, печени, нервных клетках головного мозга, сосудах и нервных путях. При тяжелой интоксикации он способен вызывать отек головного мозга, от которого часто умирают пострадавшие люди. Также при отравлении таллием может наблюдаться быстрая потеря волос.

Таганрог, Иван Гридин

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