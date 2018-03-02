В Таганроге сотрудников авиационного предприятия отравили таллием. Десятки пострадавших

Несколько десятков сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева (ТАНТК им. Г. М. Бериева), который занимается созданием самолетов-амфибий Бе, попали в больницу с отравлением таллием. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на попавшие в распоряжение издания медицинские документы.

Больше остальных пострадал ведущий инженер Константин Колесников. В его крови зарегистрировано превышение максимально допустимой концентрации солей таллия в 150 раз. При этом таллий на данном заводе не используется. В связи с этим сотрудники предприятия склонны думать, что это было умышленное отравление. Руководство ТАНТК им. Г.М. Бериева ситуацию не комментирует. В СУ Следственного комитета РФ по Ростовской области заявили, что им не известно о случившемся.

Издание пишет, что информацию об отравлении тяжелым металлом подтвердили четверо пострадавших. Они госпитализированы в НИИ имени Склифосовского в Москве. Всего же отравление металлом зафиксировали у 25 сотрудников предприятия, 17 из них находятся на стационарном лечении в больницах Таганрога, Ростова и Москвы. Все отравившиеся – офисные работники, сотрудники юридического и экономического отделов. Исключение – ведущий инженер Константин Колесников.

В начале ноября прошлого года у него начались сильные боли в эпигастральной области. В горбольнице Таганрога ему диагностировали хронический гастрит. Через несколько дней после этого Колесников начал стремительно лысеть. В декабре он не мог самостоятельно передвигаться. Только в начале января врачи подтвердили факт отравления таллием. Его норма в крови Константина Колесникова была превышена в 150 раз.

После этого его направили в ростовскую областную клиническую больницу, где у него остановилось сердце, но врачи благополучно реанимировали инженера. Сейчас он находится в НИИ имени Склифосовского, его состояние стабилизировалось.

«Я понятия не имею, как таллий мог попасть в офисы и вообще на территорию предприятия: этого вещества нет и не может быть в производственном процессе. Я сомневаюсь в диверсии, учитывая то, что я единственный пострадавший инженер. Тем более таллием я травился систематически, долгое время. Роспотребнадзор, как я знаю, уже провел необходимые анализы и действия на предприятии», – рассказал Колесников, добавив, что не планирует судиться с компанией и требовать компенсацию.

По словам юриста предприятия Инны Алейниковой, она, как и несколько ее коллег почувствовали одинаковые симптомы: боль в груди, мышцах, суставах. «Я обратилась к врачам в Таганроге, но мне сказали, что я здорова. В начале января у меня стали выпадать волосы, они выпадали и у моих четверых коллег. Анализы показали, что у меня отравление таллием».

Экономист ТАНТК имени Г.М. Бериева Виктория Лебеденко считает, что сотрудников отравили. «Врачи пока не понимают, как таллий мог попасть в организм. Кто-то говорит, что он попал с водой, кто-то, что с пищей. Но последнее маловероятно. Все сотрудники питаются в одной столовой, а отравились только конструктор, юристы и экономисты», – рассказала Лебеденко. Она также отметила, что руководство отказывается выплачивать сотрудникам компенсацию и оформлять случившееся как несчастный случай на производстве. Эту информацию подтверждает экономист предприятия Ксения Сергус.

«Нам отказывают в оформлении случившегося как несчастного случая, аргументируя это тем, что таллий в производственных и технологических процессах предприятия не участвует и признать это производственной травмой невозможно. В январе представители компании нам сказали, что готовы компенсировать покупку лекарств. Пока мы этого не дождались», – отметила Сергус.

Издание пишет, что, по словам сотрудников предприятия, появляются новые случаи отравления – в больницы Таганрога и Ростова с однотипными жалобами на боль в мышцах и суставах продолжают обращаться работники ТАНТК им. Г.М. Бериева.

Таганрогский авиационно научный-техническом комплекс им. Г.М. Бериева был основан в 1934 году. Предприятие занимается разработкой и выпуском новой авиационной техники, ее ремонтом, научно исследовательскими и конструкторскими работами. Это одно из двух предприятий в мире, выпускающих специальные самолеты для тушения пожаров (второе находится в Канаде). Всего в ТАНТК им. Г. М. Бериева трудится более 7 тыс. человек. Компания выполняет заказы, в том числе МЧС и Минобороны.

Таллий – химический элемент, относящийся к группе металлов. Для человека является сильнодействующим ядом. По своей токсичности он схож с мышьяком и свинцом. Отравиться таллием можно при опрыскивании растений; на производствах, на которых применяется таллий (изготовление флуоресцентных красок, термометров, лампочек, пиротехники); при обработке помещений отравой от грызунов (крыс, мышей), при работе с инсектицидами и пестицидами (таллий входит в состав большинства этих ядов). Попасть в организм человека таллий может через пищеварительную систему и дыхательные пути. Также является опасным контакт кожи с этим химикатом. В случае проглатывания таллия развивается тяжелое отравление. 1 г этого вещества вызывает интоксикацию, а большее количество является смертельным для человека. При попадании таллия в желудок он вызывает локальное воспаление, уже на протяжении одного часа разносится кровью по всем органам и системам. Также таллий оседает и в других органах человеческого организма: в сердце, печени, нервных клетках головного мозга, сосудах и нервных путях. При тяжелой интоксикации он способен вызывать отек головного мозга, от которого часто умирают пострадавшие люди. Также при отравлении таллием может наблюдаться быстрая потеря волос.

Таганрог, Иван Гридин

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