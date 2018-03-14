В Лондоне расследуют загадочную смерть соратника Березовского. «Погиб странно и подозрительно»

Полиция Лондона устанавливает обстоятельства смерти бывшего замгендиректора «Аэрофлота», делового партнера Бориса Березовского Николая Глушкова, тело которого было обнаружено в его доме в британской столице в понедельник. Отметим, что Глушков, сбежавший в Великобританию и получивший там политическое убежище, в июне 2017 года был приговорен к 8 годам колонии за хищение валютной выручки авиакомпании. По данным СМИ, на теле 69-летнего Глушкова найдены следы удушения.

Тело бывшего топ-менеджера «Аэрофлота» было обнаружено его дочерью Натальей в квартире на юго-западной окраине Лондона, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомых Глушкова. Был ли это суицид, умышленное убийство или несчастный случай, пока непонятно. Расследование гибели соратника Березовского, как и инцидентом с отравлением экс-полковника ГРУ и его дочери, ведет контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда. В полиции уже заявили об отсутствии связи между смертью Глушкова и отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, отметив, что о причинах гибели партнера Березовского можно будет говорить только после проведения экспертиз. Дом Глушкова до сих пор оцеплен полицией.

Бизнесмен Демьян Кудрявцев, ранее работавший с Березовским и управлявший издательским домом «Коммерсантъ», который когда-то принадлежал покойному олигарху, сообщил, что не знает всех обстоятельств произошедшего. Он подчеркнул, что Глушков «не повесился», и тем самым отверг схожесть гибели Глушкова со смертью Березовского, сообщает «Инетрфакс». Напомним, опальный олигарх был найден повешенным в ванной своего дома в пригороде Лондона 23 марта 2013 года.

Глушков в начале 1990-х работал в созданной Борисом Березовским компании «ЛогоВАЗ», затем руководил финансовым департаментом «АвтоВАЗа», в 1996 году перешел на работу в «Аэрофлот» на должность заместителя гендиректора. В 2004 году он был приговорен к трем годам и трем месяцам лишения свободы за злоупотребление служебными полномочиями. Этот срок Глушков отсидел в СИЗО в период следствия и судебного разбирательства, после чего уехал в Великобританию, где в 2010 году получил политическое убежище. В июне 2017 года Савеловский райсуд Москвы, пересмотрев дело Глушкова, приговорил его к 8 годам колонии заочно, признав его виновным в хищении средств «Аэрофлота».

В последние годы Глушков, по информации его лондонских знакомых, жил в таунхаусе на Кларенс-авеню в округе Кингстон на Темзе на юго-западной окраине Большого Лондона. У него не было ни охраны, ни прислуги. В России у Глушкова остались огромные долги – «Аэрофлот» пытался взыскать с него $122 млн выручки, которая, по материалам следствия и суда, была похищена. Кроме того, по информации источников «Ъ», у бизнесмена были проблемы со здоровьем. По данным СМИ, Глушков страдал заболеванием крови – гемохроматозом.

Зять Березовского Егор Шуппе, близкий знакомый Глушкова, в свою очередь, заявил, что у того не было смертельно опасных заболеваний. Отвечая на вопрос «Би-би-си» о возможной причине смерти, он отметил, что «всё это странно выглядит».

Бывший соратник Березовского Александр Гольдфарб заявил в комментарии британской телерадиокомпании, что считает смерть Глушкова подозрительной: «Сначала нам нужно узнать обстоятельства смерти Глушкова и дождаться полицейского расследования. Но это выглядит очень подозрительно из-за недавнего нападения на российского двойного агента Сергея Скрипаля».

Сам Глушков ранее в разговоре с корреспондентом «Коммерсанта» не высказывал никаких опасений за жизнь, заявляя, что его не интересуют действия российских правоохранителей. Его лондонские знакомые отмечают, что бывший топ-менеджер «Аэрофлота» никогда не говорил об угрозах в свой адрес.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.03.18

Крымский полицейский покровительствовал наркоплантатору. / В Сургуте нашли убившую младенца мать. Возбуждено дело. / В Италии эвакуировали 23 тысячи человек из-за 225-килограммовой бомбы. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»