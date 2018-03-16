В садике под Владимиром малыша забыли на улице в мороз

В одном из садиков Владимирской области маленький мальчик остался один на улице в 15-градусный мороз. Ребенок безуспешно пытался попасть в помещение, пока ему не помогли очевидцы.

Малыша попросту забыли на улице после прогулки. Мальчик 20 минут стучался в двери и окна здания. Однако ему так и не открыли, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

Внимание на ребенка обратили жильцы соседнего дома. Они позвонили руководству садика. Только после этого мальчика забрала с улицы воспитатель. Один из очевидцев снял происходящее на видео.

«Надзорным органом выясняются все обстоятельства дела, устанавливается детское дошкольное учреждение, которое предположительно находится на территории Владимирской области и круг лиц, причастных к случившемуся», – говорится в сообщении ведомства.

Владимир, Служба информации РИА «Новый День»

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