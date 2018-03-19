Модель из России сбежала от убийцы в Эмиратах, выпрыгнув с 6 этажа Девушка чудом выжила. Ее родные собирают деньги на ее лечение

Известная иркутская модель Екатерина Стецюк получила тяжелую травму позвоночника, пытаясь сбежать от убийцы в Дубае. Девушке пришлось выпрыгнуть с шестого этажа, чтобы спастись от назойливого ухажера, угрожающего ей расправой. Сейчас сибирячка находится в клинике ОАЭ, она не может ходить, девушку дважды прооперировали, сообщает «КП». Ее родные собирают деньги на дальнейшее лечение и реабилитацию.
По данным газеты, девушка с 15 февраля работала по контракту в Объединенных Арабских Эмиратах, где столкнулась с домогательством со стороны иностранца. Модель отказала мужчине, вызвав ярость с его стороны. Ухажер накинулся на иркутянку, пытаясь ее убить. Спасаясь от злоумышленника, девушка выпрыгнула из окна 6-го этажа и лишь чудом выжила.
«Что там случилось – я знаю только из разговоров с дочерью», – рассказала мать пострадавшей, отметив, что сильно переживает за ее судьбу и дальнейшее развитие событий вокруг нее, поскольку в Эмиратах «другие законы».
Преступник был задержан в аэропорту Дубая. Теперь предстоит длительное расследование, отмечают близкие травмированной модели.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 19.03.18
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