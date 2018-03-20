В Дубае бросили в тюрьму модель из России, сломавшую позвоночник при побеге от убийцы

В Дубае под арест попала российская модель Екатерина Стецюк, которой чудом удалось сбежать от преследовавшего ее мужчины, выпрыгнув с 6 этажа. При падении 22-летняя жительница Иркутска получила тяжелую травму позвоночника и была госпитализирована. Девушке уже сделали две операции. Пострадавшую доставили за решетку прямо с больничной койки, сообщают иркутские СМИ, ссылаясь на родных девушки.

Отмечается, что возможный преступник после задержания в аэропорту Дубая предъявил россиянке встречные обвинения, обратившись с заявлением в полицию, однако их суть пока не понятна.

В Генконсульстве России в Дубае отказались сообщить подробности задержания Екатерины, мотивируя это тем, что пострадавшая не давала разрешения на распространение информации о предъявляемых ей обвинениях, передает «КП-Иркутск».

Ранее СМИ сообщили, что Екатерина Стецюк с 15 февраля работала по контракту в Объединенных Арабских Эмиратах, где столкнулась с сексуальным домогательством со стороны некого богатого иностранца. Модель отказала мужчине, вызвав ярость с его стороны. Назойливый ухажер накинулся на иркутянку, пытаясь ее убить. Спасаясь от злоумышленника, девушка выпрыгнула из окна 6-го этажа номера отеля и лишь чудом выжила. Как сообщила подруга пострадавшей в соцсетях, Екатерина получила перелом позвоночника: она не может самостоятельно перевернуться и не может ходить, но врачи дают шансы на восстановление, так как спинной мозг оказался не задет. Сейчас девушке собирают деньги на дорогостоящее лечение и реабилитацию.

Москва, Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Иркутск. Другие новости 20.03.18

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