В Мурманске взорвался жилой дом: обрушились три этажа, есть пострадавшие

Сегодня днем в Мурманске произошло ЧП: в результате взрыва бытового газа обрушились три этаже многоэтажного жилого дома. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Информация о ЧП, которое произошло в доме №6 к1 на улице Свердлова, поступила спасателям в 16:55. «В результате взрыва бытового газа произошло обрушение 3,4,5 этажей. К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Мурманской области и ОГ», – говорится в сообщении.

По предварительным данным источников РИА «Новости», в результате взрыва и обрушения дома один человек погиб, еще пятеро пострадали.

По данным источников «Интерфакса», на месте взрыва обнаружено тело погибшего, пострадавших увозят с ожогами дыхательных путей. Кроме того, пять человек заблокированы на третьем этаже жилого дома. По предварительным данным, они живы.

Спасатели разбирают завалы. Их представитель также сообщил, что на третьем этаже могут быть заблокированы пять человек.

Мурманск, служба информации РИА «Новый День»

Мурманск. Другие новости 20.03.18

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