Взрыв жилого дома в Мурманске: число жертв увеличилось до двух человек

В Мурманске в результате взрыва бытового газа в жилом многоэтажном доме погибли двое человек. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Следственного комитета. П факту случившегося возбуждено уголовное дело.

«По факту обрушения дома в Мурманске возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – говорится в сообщении ведомства в телеграмм-канале.

Предварительно установлено, что в доме №6 к1 на улице Свердлова д. 6, к.1 в результате взрыва бытового газа произошло обрушение 3,4,5 этажей. По информации РИА «Новости», из-под завалов спасатели извлекли одного пострадавшего. Сообщается, что под руинами находится женщина и еще несколько человек. При этом спасатели пытаются деблокировать людей, оставшихся после взрыва в квартирах.

Как сообщил журналистам глава ГУ МЧС России по Мурманской области Владимир Гусев, предположительно пострадали четыре человека. «Сейчас под завалами, по предварительной опять же информации, находятся двое, двое спасено и четыре человека находятся в одной из заблокированных квартир», – цитирует его слова «Интерфакс».

В то же время принимаются меры для размещения граждан, пострадавших в результате взрыва и оставшихся без жилья.

Мурманск, служба информации РИА «Новый День»

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