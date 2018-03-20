Обрушение жилого дома в Мурманске: один человек погиб, есть раненые

Стали известны новые подробности ЧП со взрывом бытового газа и обрушением жилого дома в Мурманске. Региональная прокуратура подтвердила гибель одного человека, количество пострадавших, оказавшихся под завалами, уточняется. Организована проверка обстоятельств случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Предварительно установлено, что на ул. Свердлова д. 6, к.1 в результате взрыва бытового газа произошло обрушение 3,4,5 этажей. В результате взрыва один человек погиб. Информация о количестве пострадавших уточняется. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Мурманской области.

По информации РИА «Новости», из-под завалов спасатели извлекли одного пострадавшего. Сообщается, что под руинами находится женщина и еще несколько человек. При этом спасатели пытаются деблокировать людей, оставшихся после взрыва в квартирах.

Как сообщил журналистам глава ГУ МЧС России по Мурманской области Владимир Гусев, предположительно пострадали четыре человека. «Предварительно, по нашим сведениям, пострадали четыре человека, из них один человек погиб, сейчас под завалами, по предварительной опять же информации, находятся двое, двое спасено и четыре человека находятся в одной из заблокированных квартир», – цитирует его слова «Интерфакс».

В то же время принимаются меры для размещения граждан, пострадавших в результате взрыва.

В прокуратуре уточнили, что в следственный отдел по г. Мурманску Следственного управления СК России по Мурманской области в порядке, предусмотренном п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ, направлены материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Мурманск, служба информации РИА «Новый День»

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