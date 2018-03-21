Под Тамбовом около 30 человек отравились неизвестным газом

В Тамбовской области 29 человек, в том числе девять детей попали в больницу с отравлением неизвестным веществом. Полиция и следователи выясняют происхождение баллонов, из которых распространился токсичный газ.

Инцидент произошел в поселке Калинин. Как сообщает РЕН ТВ, в 50 метрах от жилых домов обнаружен 21 баллон, помеченный зеленой полосой, а также 3 баллона с желтой полосой. На одном из них сбит вентиль, резкий запах неопределенного химического вещества распространяется по округе.

В результате 29 человек были госпитализированы, среди них трое детей. В настоящее время в больнице остаются 17 человек, в том числе трое несовершеннолетних, передает РИА «Новости».

Источник издания из правоохранителей рассказал, что отравились жители «цыганского поселка». «По предварительным данным, местные жители пилили баллоны из-под аммиака. Видимо, остатки газа распространились по округе», – сказал собеседник.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские и сотрудники Следственного комитета.

Тамбов, Служба информации РИА «Новый День»

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