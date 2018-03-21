«Александра травили несколько раз»: отец Литвиненко раскрыл имя убийцы сына

Отец бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко, отравленного в 2006 году в Лондоне полонием-210, Вальтер Литвиненко накануне в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале раскрыл имя убийцы сына, а также обнял экс-сотрудника органов госохраны России, депутата Госдумы Андрея Лугового, которого в Великобритании обвинили в отравлении Литвиненко.

Как утверждает Вальтер Литвиненко, за убийством его сына стоит Александр Гольдфарб, человек из близкого окружения погибшего в Лондоне беглого олигарха Бориса Березовского. По его словам, именно Гольдфарб помог в свое время его сыну переехать из Турции в Британию. Также он рассказал, что находившийся в то время в британской столице чеченский полевой командир, вице-премьер и министр культуры самопровозглашенной Ичкерии Ахмед Закаев называл Гольдфарба агентом ЦРУ.

Кроме того, Вальтер Литвиненко заявил, что его сына травили несколько раз, и последний раз в больнице, куда, по его словам, мог попасть любой посторонний человек. Он уверяет, что сначала сыну поставили диагноз «пищевое отравление», потом сменили на отравление таллием и в итоге заявили об отравлении полонием-210.

Также в ходе передачи было отмечено, что тогдашний глава британского МВД Тереза Мэй засекретила все медицинские документы по делу Литвиненко на ближайшие 100 лет.

Ранее отец Литвиненко заявлял, что за убийством его сына стояли спецслужбы России, но потом изменил свою позицию.

Журналист Андрей Караулов, участвовавший в передаче, написал в Facebook, что «не ожидал таких вот признаний», отметив, что «отец Литвиненко, вопреки всех юридических норм и законов, так и не был допущен как потерпевший к материалам о гибели сына»: «Даже медицинский акт вскрытия тела не дают прочесть!».

Караулов также выразил уверенность, что если бы Вальтер Литвиненко рассказал про убийцу сына три недели назад, то «Скрипаль точно был бы жив».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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