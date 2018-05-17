Под Тверью 14-летний мальчик изрубил топором приемную мать и бабушку

В Тверской области 14-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве приемной матери и бабушки, которые растили его в двух лет. Мальчик расправился с женщинами с помощью топора и ножа, а их трупы спрятал в подвале.

По версии следствия, убийство произошло 6 мая в деревне Сажино Конаковского района. Подросток сначала изрубил топором 80-летнюю бабушку, а затем дорезал ее ножом. Труп он спрятал в подвале. Затем дождался, когда мать вернется с работы и расправился с ней.

Тела убитых женщин пролежали в подвале 10 дней, когда о них стало известно правоохранителям. Несовершеннолетнего преступника задержали. Отмечается, что он расправился с матерью и бабушкой «на почве личных неприязненных отношений».

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц). «В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление имеющихся доказательств. Назначен ряд экспертиз», – сообщает пресс-служба местного управления СКР.

Тверь, Служба информации РИА «Новый День»

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