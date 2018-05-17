На Кубани подросток принес пистолет в школу и выстрелил из него

В одной из школ Краснодарского края восьмиклассник принес на урок пневматический пистолет и выстрелил из него под партой. По счастливой случайности, никто не пострадал. Руководство образовательного учреждения пыталось скрыть происшествие, но о нем стало известно правоохранителям.

Инцидент произошел в средней школе Усть-Лабинского района, пишет «Российская газета». 14-летний мальчик хотел похвастаться перед одноклассниками и принес пистолет. Он думал, что оружие не исправно, и выстрелил под партой. Директор школы посчитал, что не стоит сообщать в полицию, ограничившись профилактическими беседами с психологом.

О случившемся узнали правоохранители. В краевом управлении МВД сообщили, что проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также выяснится, как оружие попало в руки школьника.

Как ранее писал «Новый День», подобный случай произошел в декабре 2015 года в Новороссийске. 14-летний подросток произвел из пистолета ТТ выстрел в затылок своей 13-летней подруги. Тогда все закончилось трагически, девочка погибла. По словам мальчика, пистолет он нашел за месяц до этого на городском кладбище.

Было возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ «убийство малолетней» и ч.1 ст.222 УК РФ «незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов». Однако расследование было прекращено, так как мальчик в силу возраста «не мог быть субъектом инкриминируемых ему статей».

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

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