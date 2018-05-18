Под Тулой мальчика насмерть придавило бетонное ограждение

В городе Богородицк погиб шестилетний ребенок после того, как на него упала часть бетонного ограждения. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла накануне во дворе многоквартирного жилого дома, сообщает пресс-служба управления СКР по Тульской области. Ребенка экстренно госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, через несколько часов малыш скончался.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, устанавливаются лица, ответственные за содержание бетонного ограждения», – уточнили в СКР.

Тула, Служба информации РИА «Новый День»

Тула. Другие новости 18.05.18

СМИ: Григорий Лепс попал в больницу. / «Надоело убирать»: живодерка заживо сожгла кошку в печи. / В Челябинске с подножки скорого поезда сорвался пассажир. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»