Массовое убийство в Якутии: мужчина расстрелял пятерых соседей

В Якутии мужчина расстрелял из охотничьего ружья пятерых человек, в том числе маленького ребенка. Затем убийца покончил с собой. На месте происшествия работают следователи и полицейские.

Трагедия произошла в селе Булгунняхтах Хангаласского района республики, сообщает News.Ykt.Ru. По словам очевидцев, пьяный мужчина вышел на улицу Лесная и начал стрелять из охотничьего ружья в прохожих, застрелил женщину с ребенком, убил соседа, выбежавшего на звуки выстрелов.

Глава села Денис Уваров уточнил, что в результате нападения погибли четыре взрослых и ребенок 2007 года рождения. Расправившись с соседями, убийца покончил с собой. В правоохранительных органах рассказали, что мужчина владел ружьем на законных основаниях.

Местные жители сообщили, что стрелок переехал в село из Якутска, жил один, с соседями не общался. Окна его дома были заперты решетками. Впрочем, ранее агрессии по отношению к другим людям он не проявлял.

В настоящее время на месте происшествия работают следственные органы и сотрудники районного отделения МВД.

Якутск, Служба информации РИА «Новый День»

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