Ребенку удалось выжить после массового расстрела в Якутии

Стали известны подробности жуткой бойни, произошедшей в якутском селе Булгунняхтах. Дочери одной из погибших удалось спрятаться от разъяренного соседа.

Как сообщили в СУ СКР по Республике Саха (Якутия), 65-летний мужчина напал на сельчан, вооружившись гладкоствольным ружьем «Вепрь». Сначала он зашел в дом соседей и расстрелял женщину и ребенка, следующей жертвой стал мужчина, который пришел на звуки выстрелов. Потом преступник пошел к другим соседям и убил двух мужчин. Вернувшись домой, мужчина совершил самоубийство.

Уголовное дело возбуждено по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего). По версии следователей, преступление пенсионер совершил на почве личных неприязненных отношений.

Местное издание ЯСИА сообщает, что убийцу звали Александр Новиков. Он жил в селе вот уже десять лет, но старался избегать отношений с жителями Булгунняхтаха.

Жертв трагедии могло быть и больше. В первом доме, где мужчина застрелил женщину и мальчика, удалось спрятаться под кроватью 12-летней девочке. В состоянии шока ее госпитализировали. Кроме того, там проживали бабушка и дедушка, в момент нападения они находились на другом участке.

«Личности погибших установлены. В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается», – отметили в СКР.

Якутск, Служба информации РИА «Новый День»

Якутск. Другие новости 24.05.18

В Крыму КАМАЗ сбил ребенка на пешеходном переходе. / На Украине заблокировали холдинг «Россия сегодня». / Погибшие пациентки московской «клиники-убийцы» были инфицированы. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»