В Португалии впал в кому двухлетний ребенок из России

Двухлетний малыш из России впал в кому в Португалии. Ребенок отдыхал на курорте с родителями. Семья обратилась за помощью к российским дипломатам.

По словам отца мальчика, малыш находится в реанимации госпиталя Hospital de Santo Espirito da Ilha Terceira. Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, передает «Интерфакс». «Есть подозрения на серьезные повреждения головного мозга. Связались с Минздравом и консульством России в Португалии и очень надеемся на их помощь», – сообщил мужчина.

Семья отдыхала на острове Терсейра. Как рассказали родственники, ребенок заболел ларингитом, потерял сознание и пережил клиническую смерть.

В настоящее время родители собираются переправить малыша в Россию, несмотря на то, что врачи расходятся во мнениях на этот счет. Отец мальчика сообщил, что у ребенка есть медицинская страховка, в деньгах они не нуждаются, однако могут понадобиться средства на дальнейшее лечение.

В консульском отделе российского посольства сообщили, что дипломаты поддерживают связь и с родителями, и с госпиталем, и с Москвой. «Все необходимые по консульской линии шаги предпринимаются незамедлительно», – отметил пресс-атташе дипмиссии Александр Брянцев.

Лиссабон, Служба информации РИА «Новый День»

Лиссабон. Другие новости 25.05.18

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