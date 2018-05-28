Под Волгоградом разбился легкомоторный самолет, пилот погиб

В Волгоградской области потерпел крушение легкомоторный самолет Ан-2. В результате аварии погиб пилот. Южное следственное управление на транспорте СКР проводит проверку.

По данным МЧС, Ан-2 разбился в районе поселка Дудаченский Фроловского района 27 мая около девяти часов вечера. Уточняется, что самолет упал и загорелся. Авария произошла на открытой территории, вне населенных пунктов.

Пилот скончался при оказании скорой медицинской помощи. Других жертв и разрушений нет.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – отметили в пресс-службе СКР.

Волгоград, Служба информации РИА «Новый День»

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