Под Волгоградом разбился модотельтаплан, 76-летний пилот погиб

В Волгоградской области при выполнении сельскохозяйственных работ потерпел крушение мотодельтаплан. В аварии погиб пилот. Проводится проверка.

Инцидент произошел в районе поселка Заря Калачевского района, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР. Пилот 1942 года рождения, управлявший воздушным судном, погиб, уточнили в ведомстве.

По данным РИА «Новости», предварительной причиной аварии стало то, что мотодельтаплан зацепил верхушки деревьев. Машина упала на землю и загорелась. СКР проводит проверку.

Воздушное судно принадлежало той же компании, что и легкомоторный самолет Ан-2, разбившийся на прошлой неделе в районе поселка Дудаченский Фроловского района Волгоградской области.

Волгоград, Служба информации РИА «Новый День»

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