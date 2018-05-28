В аварии под Тверью один человек погиб, пятеро пострадали

В Тверской области легковой автомобиль столкнулся с фурой. В результате один человек погиб, еще пять получили различные травмы.

Авария произошла на 160-м километре федеральной трассы М-10 в Калининском районе, сообщает областное управление МЧС России. Легковой автомобиль Toyota Estima столкнулся с грузовиком MAN.

В аварии один человек погиб, пятеро пострадали, сообщает управление ГИБДД по региону. «В результате ДТП на месте погиб 31-летний пассажир автомобиля Toyota. Также в происшествии пострадали четыре пассажира минивэна и водитель: 23-летний мужчина, 26-летний мужчина, 51-летний мужчина, 41-летний мужчина», – говорится в сообщении.

Местные СМИ уточнили, что 20-летний владелец Toyota занимался частным извозом по маршруту Санкт-Петербург-Москва. По предварительным данным, он не выбрал безопасную скорость движения, потерял управление и врезался в стоящий на обочине грузовик.

Тверь, Служба информации РИА «Новый День»

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