Пропавший в Забайкалье Ми-2 ищут с воздуха, на его борту три человека

Вертолет Ми-2 пропал в Кыринском районе Забайкальского края, сообщили в региональном управлении МЧС РФ. По данным СМИ, на его борту находятся три человека. Машина не вышла на связь во время полета в районе Сохондинского заповедника. Спасатели ведут поиск пропавшего борта.

По информации ведомства, вертолет вылетел сегодня в 08:00 по местному времени из поселка Кыра в Сохондинский заповедник. «Во время полета пилот не вышел в установленное время», – говорится в сообщении.

На поиск Ми-2 из Читы вылетели вертолет Ми-8 МЧС России, самолеты Ан-26 региональной поисково-спасательной базы и Cessna.

Пропавший вертолет принадлежит ДОСААФ, уточняют СМИ. По данным администрации Кыринского района, на борту помимо пилота находятся два сотрудника заповедника, сообщает «Заб.ру». Ми-2 осуществлял патрулирование территории заповедника.

Чита, служба информации РИА «Новый День»

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