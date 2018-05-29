Пропавший в Забайкалье вертолет загорелся, экипаж выжил

Вертолет Ми-2, который ранее перестал выходить на связь в Забайкальском крае, обнаружили в горах. У машины отказал двигатель, пилотам пришлось совершить жесткую посадку.

Как сообщили в пресс-службе ДОСААФ России, у Ми-2 отказал двигатель во время облета заповедника над горным участком. Вертолет совершил жесткую посадку. Из-за возникшего пожара не работало радиооборудование, потому Ми-2 пропал с радаров.

Известно, что все, кто находился на борту вертолета, выжили. В настоящее время спасательная бригада направилась в квадрат поисков.

Причины аварии установят после того, как эксперты осмотрят вертолет, а также выяснят все подробности произошедшего.

Как писал «Новый День», вертолет Ми-2, принадлежащий ДОСААФ, пропал в Кыринском районе Забайкальского края сегодня утром. По данным СМИ, на его борту находились три человека. Машина не вышла на связь во время полета в районе Сохондинского заповедника.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

Чита. Другие новости 29.05.18

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